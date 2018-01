Ex-topman Etixx krijgt in beroep opschorting van straf 00u00 0

Voormalig topman van sportvoedingsmerk Etixx, Davy D.V., heeft vorige dinsdag in het Gentse hof van beroep een opschorting van straf gekregen. In de correctionele rechtbank van Gent werd hij veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel nadat hij een wielrenster gestalkt had. Slachtoffer Rochelle Gilmore, met wie D.V. een relatie had, werd na afloop van die romance met vele berichten en telefoontjes bestookt. Het hof oordeelde dat hij schuldig bleef aan de feiten, maar gaf hem een opschorting met uitstel, wat D.V. ook vroeg aan het hof. De motivering hiervoor was het blanco strafblad en het feit dat de morele schadevergoeding van 2.000 euro aan het slachtoffer al betaald was. Het hof gelooft ook dat de feiten kwamen door samenloop van omstandigheden en dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. (DJG)

