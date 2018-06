Ex-topambtenaar die 25.000 euro stal: "Wat doe ik hier voor rechter?" 14 juni 2018

Een ex-topambtenaar die voor de rechter moest komen omdat hij grote sier maakte met tienduizenden euro's belastinggeld, was daar weinig van onder de indruk. "Waarom sta ik voor de rechtbank? Is het afgunst, misschien?" Armand D. (68) was administrateur-generaal bij het AGIV, een verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Na zijn pensioen ontdekte men dat de Oostendenaar in acht jaar tijd wel érg veel geld had uitgegeven aan restaurantbezoekjes, vervoer, enzovoort. Hij moest zich verantwoorden voor een kleine 200.000 euro. Voor 25.000 euro daarvan werd hij schuldig verklaard - zo deed hij zichzelf een reischeque van 2.500 euro cadeau. Voor de rest van het bedrag is de bewijslast echter te laag, aldus de Gentse correctionele rechter, die stelde dat D.'s uitgaven onvoldoende gecontroleerd zijn geweest. D. moet alles terugbetalen en kreeg een boete van 15.000 euro en zes maanden cel met uitstel. (OSG)

