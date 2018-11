Ex-team eist ruim half miljoen van Van Aert 12 november 2018

Sniper Cycling, de ploeg van Nick Nuyens en Chris Compagnie, vraagt aan Wout van Aert een schadeloosstelling van "meer dan een half miljoen euro". Dat raakte gisteren bekend. Van Aert verbrak zijn contract, dat normaal eind 2019 zou aflopen, in september van dit jaar. Van Aert roept daarvoor ernstige feiten in. De zaak wordt in oktober volgend jaar behandeld door de arbeidsrechtbank in Mechelen.

