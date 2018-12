Ex-student steekt prof dood op Parijse unief 06 december 2018

In Parijs is gistermiddag een professor Engels doodgestoken op de campus van de Léonard de Vinci-universiteit. Het 66-jarige slachtoffer werd aan het universiteitsgebouw aangevallen en kreeg verscheidene messteken, onder meer in de hals. Hij stierf ter plaatse. De dader is opgepakt. Het gaat om een 37-jarige Pakistaan die in 2017 weggestuurd zou zijn van de universiteit. Léonard de Vinci is een privé-universiteit en biedt onder meer managements-, ingenieurs- en multimediaopleidingen aan. Zo'n 6.000 studenten volgen er les.