Ex-stemmenkanon Maggie De Block krijgt klop: “Verloren wat ik vorige keer gewonnen heb” Brecht Herman

27 mei 2019

05u00 0 De Krant Ze krikte bij de vorige verkiezingen in haar eentje de score van de Open Vld fors op, maar gisteren zakte Maggie De Block net zo stevig door het Vlaams-Brabantse ijs. "Ik heb gevoeld dat Dries Van Langenhove is opgekomen. Mensen willen zijn onrealistische migratieplan geloven. Daar heb ik geen verhaal tegen."

Vlogen ze begin maart nog de lucht in, met spandoek en al, dan was het credo bij de liberalen gisteravond: voeten op de grond. De goesting spatte de voorbije weken en maanden van hun gezichten, maar iets voor negenen leken ze eerder op weg naar een uitvaart dan naar hun militanten in het partijhoofdkwartier. Vergeleken met de andere traditionele partijen hielden ze nochtans aardig stand. Open Vld verloor in Vlaanderen ongeveer 1% en eindigde op 13,15%, federaal ging er 2% af tot 13,51%.

Opmerkelijk waren de forse verliezen in Vlaams-Brabant, heimat van voorzitster Gwendolyn Rutten en boegbeeld Maggie De Block. Was De Block vorig jaar nog goed voor liefst 131.713 voorkeurstemmen - het hoogste aantal na De Wever en Di Rupo - dan kreeg ze er gisteren serieus van langs. Ze wond er geen doekjes om. "Ik heb nu verloren wat ik vorige keer gewonnen heb. Toen behaalde ik zo'n 10% meer dan het nationale gemiddelde. Nu zal ik nog wel boven dat gemiddelde eindigen (klopt: de liberalen halen er 15,4%, red.), maar mijn bonus is weg. Wij zijn in Vlaams-Brabant 10% gedaald, het Vlaams Belang - dat vorige keer de kiesdrempel niet haalde - is evenveel gestegen. Dan weet je het wel. Ik heb gevoeld dat Dries Van Langenhove is opgekomen."

De deur dicht

Naar zichzelf wees De Block niet meteen. Nochtans is haar tanende populariteit opmerkelijk. Heeft de kiezer haar werk van de voorbije jaren - op Sociale Zaken, Volksgezondheid en de laatste maanden ook op Asiel en Migratie - dan niet gewaardeerd? "Ik weet van mezelf dat ik goed werk heb geleverd. De mensen zullen, zoals altijd, later weten welke verbeteringen ik heb aangebracht. Tja, de kiezer beslist. Wat mijn resultaten betreft, heeft migratie de doorslag gegeven. Van Langenhove heeft over niets anders gesproken. Het Vlaams Belang zegt: geen enkele man of vrouw van een andere origine komt hier nog binnen. Dat kan niet. Maar als mensen - vooral jongere mensen - dat willen geloven, heb ik daar geen verhaal tegen."

Behalve federaal parlementslid Luk Van Biesen liet ook Maggies broer Eddy gisteren in de loop van de dag de mogelijkheid open om met Vlaams Belang samen te werken. "Mijn broer, dat ben ik niet", beet Maggie De Block 's avonds van zich af. "Ik distantieer mij daarvan. Voor mij is het duidelijk dat wij nooit met Vlaams Belang gaan samenwerken. Wanneer mannen en vrouwen niet gelijk zijn, verschillende geaardheden niet gelijk zijn, verschillende origines niet gelijk zijn: dat doet voor mij als humanist de deur dicht. Voor altijd."

Te vroeg

Voorzitster Gwendolyn Rutten had dat ook meteen beklemtoond in haar toespraak. Goed voor het langste applaus van de avond in het schaars gevulde blauwe hoofdkwartier. Over haar eigen partij toonde ze zich nederig. "We zijn bescheiden, met de voeten op de grond. We geven licht terrein prijs, maar houden nog stand. De resultaten zijn minder erg dan gevreesd op basis van de laatste peilingen, maar ook minder goed dan gehoopt."

Over haar eigen score in Vlaams-Brabant wilde ze niet veel kwijt. Ze verliest er 3,6%, meer dan gemiddeld dus. "Er zijn nog te weinig resultaten binnen, dus ik vind het te vroeg om conclusies te trekken. Als de uitslag volledig is, zullen we wel zien of ik daar sterk genoeg sta." Een ontslag als voorzitster was volgens Rutten zelf "absoluut niet aan de orde". "Het partijbestuur zal morgen (vandaag, red.) de volledige analyse maken, maar hier staat de voorzitster van de enige regeringspartij die heeft standgehouden."