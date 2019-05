Exclusief voor abonnees Ex-senator Kim Geybels krijgt 35.000 euro schadevergoeding (al had ze 381.000 euro gevraagd) 22 mei 2019

00u00 0

Het Europees Mensenrechtenhof heeft ex-N-VA-senator Kim Geybels een morele schadevergoeding van 5.000 euro toegekend en een kleine 30.000 euro voor onkosten omdat de Senaat weigerde haar ontslag in te trekken. Geybels werd in 2010 verkozen, maar raakte kort daarna betrokken in een drugsaffaire in Thailand. Ze werd naar eigen zeggen onder druk gezet door partijvoorzitter Bart De Wever om ontslag te nemen. Ze ondertekende haar ontslagbrief, maar kwam daar enkele dagen later op terug en trok dan naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Dat zegt nu dat ze 35.000 euro krijgt. Op de vraag om ook een som van 381.000 euro te krijgen voor de gemiste inkomsten als senator, is het Hof niet ingegaan.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis