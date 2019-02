Ex-schepen moet nog 476 jaar schulden afbetalen 01 februari 2019

00u00 0

Claude Despiegeleer, ex-schepen van Charleroi, heeft een afbetalingsplan gekregen voor zijn schuld aan de stad. Het schepencollege ging ermee akkoord dat hij slechts 400 euro per maand moet afbetalen. De man, die ongeveer 2,3 miljoen euro aan de stad moet, zal zo zijn volledige schuld pas afbetaald hebben in 2495. Even werd nog overwogen om het geld via de rechtbank terug te eisen, maar daar werd van afgestapt omdat zijn financiële toestand niet al te rooskleurig is.

HLN