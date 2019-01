Ex-schepen Christophe Peeters (Open Vld): "Ik ga mijn ingenieursdiploma afstoffen" 05 januari 2019

00u00 0

De gewezen Gentse schepen Christophe Peeters (Open Vld) staat na moeilijke weken, waarin hij een schepenmandaat door de neus geboord zag, nog overeind. "Ze kunnen mij schoppen, ze kunnen mij slaan. Maar ze kunnen mijn liberalisme niet afpakken", stelt hij in een interview met 'De Morgen'. Peeters kreeg deze week enkel de functie van ondervoorzitter van de gemeenteraad als troostprijs, na drie jaar wordt hij voorzitter. In mei op de parlementslijst staan, daar past hij voor. "Het is niet omdat ik hier nu ben 'buitengesjot' dat ik in het parlement moet gaan zitten." Zijn partij in de steek laten, is evenmin aan hem besteed. "Ik zou bij god niet weten waarom ik mijn partij in de steek zou moeten laten omdat een aantal mensen het nodig vindt om onze partij te verscheuren. De man in de straat beseft heel goed: dit gaat niet over een verschil in visie of over slecht beleid. Het gaat om een klein 'cenakeltje' binnen de partij dat dit heeft bekokstoofd."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Christophe Peeters

politiek