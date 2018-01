Ex-Rode Duivels verliezen honderdduizenden euro's 00u00 0

De vrouw die voormalig Rode Duivels Mbo Mpenza (foto) en Luigi Pieroni heeft opgelicht voor honderduizenden euro's, heeft in de rechtbank van Nijvel schuldig gepleit. Véronique Van Acker werd in 2011 opgepakt omdat ze via een nepinvesteringsmaatschappij zogezegd iets zou doen om voetbalclub Excelsior Moeskroen van het faillissement te redden. In totaal zouden met de oplichtingszaak verscheidene miljoenen euro's gemoeid zijn. Zo troggelde ze Mpenza 340.000 euro af. Pieroni ging voor 100.000 euro het schip in. De vrouw maakte alles samen zo'n 7 miljoen buit. Het parket beschuldigde haar dinsdag samen met zeven beklaagden van witwassen en criminele organisatie. (SRB)

