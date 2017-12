Ex-rijkswachter nog eens ondervraagd in Bende-dossier 00u00 0

Onderzoeksrechter Martine Michel heeft afgelopen woensdag Robert Beijer (65) gedurende een uur ondervraagd over de Bende van Nijvel. Na afloop mocht de ex-rijkswachter beschikken zonder in verdenking gesteld te worden. Nochtans werd hij door de broer van Chris B., de ex-rijkswachter die mogelijk de Reus is, genoemd als diens kennis. Dat deed hij ook over zijn oude kompaan Mahdani Bouhouche. "Ik heb de onderzoeksrechter verteld dat ik Chris B. niet ken en nooit gezien heb bij de rijkswacht", vertelt Beijer zelf over dat gesprek. "Ik zou graag geconfronteerd worden met de broer van die man om te weten te komen waarom hij denkt dat hij mij samen met zijn broer zag, want dat klopt niet."

