Exclusief voor abonnees Ex-ref Gumienny snapt niks van strafvordering "Te zot voor woorden" 09 april 2019

00u00 0

"Die strafvordering is buiten alle proporties en tegen alle logica in", reageert ex-topref Serge Gumienny. "Op tv werd zondag nog gezegd dat hier alleen een straf voor volgt als je nooit gevoetbald hebt. De bondsprocureur had precies nog nooit een voetbalmatch gezien. Deze vordering ligt zelfs hoger dan de sanctie die Witsel destijds kreeg. Ik heb in het verleden vaak gezegd dat de bond strenger moet optreden, maar dit is over de schreef. Ik hoop voor Genk en Malinovskyi dat de Geschillencommissie hier niet in meegaat. Uitsluiting leek me voldoende, maar omdat het in de slotminuten was, kan je nog opteren voor één speeldag, maar 7... Ik kan begrijpen dat fans gaan denken dat dit is om de ploeg te destabiliseren. Te zot voor woorden. Het wordt hoe dan ook een stressvolle week voor Malinovskyi en allesbehalve een ideale voorbereiding. De voetbalbond maakt soms rare kronkels." (SJH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen