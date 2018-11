Ex-presentator vecht uitlevering aan ons land aan 07 november 2018

00u00 0

De voormalige tv-presentator Frank Masmeijer wil niet uitgeleverd worden aan ons land voor zijn betrokkenheid bij een dossier rond drugsmokkel. De 57-jarige Nederlander werd in oktober vorig jaar in Antwerpen veroordeeld tot 8 jaar cel en 48.000 euro boete omdat hij in 2014 via de haven 467 kilogram cocaïne hielp versluizen. Hij was niet aanwezig toen het vonnis geveld werd en zijn onmiddellijke aanhouding geëist. Op 23 oktober werd Masmeijer op vraag van ons land opgepakt in Breda. Volgens zijn advocaat is hij niet vluchtgevaarlijk en kan hij tot het beroepsproces in Antwerpen op 16 november gewoon in Nederland blijven. De Amsterdamse rechtbank moet zich nu uitspreken over de eventuele uitlevering. Wanneer dat vonnis er komt, is nog niet duidelijk. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN