Ex-ploegmakker Hazard mag gaan 01 augustus 2018

Middenvelder Christophe Vincent paste voor het oefenkamp in Hoenderloo, maar mocht nadien toch weer aansluiten. Wesley Vanbelle, tijdens het tussenseizoen geopereerd aan de knie, is als linksback pas derde in de pikorde na de komst van Omar en Etienne. "We zoeken een oplossing voor hen", geeft sportief directeur François Vitali aan. Cercle wil ook nog één (of twee) extra spits(en) en zal niet moeilijk doen mocht Dylan De Belder en/of Gianni Bruno - ex-ploegmakker van Eden Hazard bij Lille OSC - andere oorden willen opzoeken. (LUVM)