Ex-ploegmaat: "Al gaf hij me 5 miljard, dan nog zou ik Nasri niet kunnen uitstaan" 22 augustus 2019

"Ik hoop dat hij de mensen in Anderlecht anders behandelt." Emmanuel Frimpong (27) haalt op de sportwebsite The Athletic stevig uit naar ex-ploegmaat Samir Nasri (32). De twee speelden in 2011 enkele maanden samen bij Arsenal, in een thuisduel tegen Liverpool liep het volledig mis. De op dat moment 19-jarige Frimpong pakte in zijn tweede Premier League-duel een rode kaart, waarna The Gunners nog verloren. "Na de match was het stil, tot Nasri in een volle kleedkamer plots de schuld in mijn schoenen schoof", zegt de Ghanees, die in maart dit jaar wegens aanhoudend blessureleed z'n voetbalpensioen aankondigde. "Hij had misschien gelijk, maar waarom moest hij als prof iemand die pas kwam piepen zo stevig aanpakken?" De twee werden water en vuur, ook toen Nasri met z'n nieuwe club Manchester City op bezoek kwam bij Arsenal (foto). "Hij zei me voortdurend dat hij me kon kopen. Waarschijnlijk had hij die miljoenen wel, maar hoe onrespectvol is dit? Hij is een echte bullebak en nam nooit zijn verantwoordelijkheid om de jongere spelers te helpen. Ik las onlangs dat hij nu voor Anderlecht speelt. Ik hoop dat hij veranderd is en dat hij daar de mensen anders behandelt. Maar al gaf hij me 5 miljard dollar, dan nog zou ik hem niet kunnen uitstaan." (GVS)

