Ex-ploegleider Saiz: "mijn teams waren de meest cleane van peloton"

Opmerkelijke uitspraak van Manolo Saiz, in 2006 één van de spilfiguren in de Spaanse bloeddopingzaak 'Operación Puerto', in de Spaanse krant 'Alerta'. "Mijn teams waren de meest cleane van het peloton", beweert de inmiddels 60-jarige ex-ploegleider van Once, Liberty Seguros en Astana. "Of mijn coureurs verboden middelen gebruikten? Dat moet u hen zelf vragen", aldus nog Saiz, die zegt zwaar getekend te zijn door de hele affaire. "Ze heeft me de beste jaren van mijn leven gekost, mezelf in eenzaamheid geduwd, een lafaard gemaakt van de dappere man die ik was. Veel mensen hebben van mij geprofiteerd en me gekwetst. Maar ik neem niemand iets kwalijk. Ik blik nu vooruit omdat ik ervan overtuigd ben dat me iets goeds zal overkomen." (JDK)

