Exclusief voor abonnees Ex-parlementslid Christian Van Eyken en zijn vrouw staan terecht voor moord IN GOEDE EN IN KWADE DAGEN. MAAR WELK VAN DE TWEE WORDT HET? Erwin Verhoeven

03 juni 2019

05u00 0 De Krant Het was maar een minuscuul berichtje tussen al het andere verkiezingsgedruis, afgelopen zondag. De Franstalige eenheidslijst Union des Francophones (UF) behaalde voor het eerst in 24 jaar geen verkozene in het Vlaams Parlement. Christian Van Eyken (64), de oud-burgemeester van Linkebeek die de zetel bijna een kwarteeuw kon behouden, was geen kandidaat meer. Andere zorgen aan zijn hoofd. Hij wordt beschuldigd van moord. Vandaag zou in Brussel zijn proces moeten beginnen.

Zou. We gebruiken met opzet de voorwaardelijke wijs, omdat dit proces al een paar keer eerder is aangekondigd. Maar telkens liep het mis. De feiten dateren ondertussen van een kleine vijf jaar geleden. Op dinsdag 8 juli 2014 vindt Sylvia Boigelot (41) haar man Marc Dellea (45) dood op zijn bed. In tranen loopt ze naar de buren. "Marc ademt niet meer." Logisch. De Italiaanse koffiehandelaar uit Laken heeft een piepklein gaatje achter zijn oor. Zo klein dat het eerst niet opgemerkt wordt. Maar de wetsdokter ziet het wel. Dellea is doodgeschoten, met een bijzonder klein kaliber.

