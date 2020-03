Exclusief voor abonnees Ex over man die verloofde doodstampte: "Hij is lief, maar kan ook roepen en tieren" 04 maart 2020

De raadkamer van Kortrijk heeft de aanhouding van Steven M. (foto) met een maand verlengd. De 43-jarige man uit Ingelmunster heeft eind vorige week zijn verloofde Gerdy Delannoy (53) omgebracht in hun huurwoning in Ingelmunster. "Hij had wel een drankprobleem, maar zelfs als hij gedronken had, was hij veelal lief en behulpzaam", zegt een ex van M. "Dat hij opzettelijk iemand zou doden, kan ik amper geloven. Hij kon wel roepen en tieren, maar dat was het." Wat juist de aanleiding was voor het buitensporige geweld, is nog niet duidelijk.

