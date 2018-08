Ex-Omloopwinnaar Kappes sterft na insectenbeet 01 augustus 2018

De wielerwereld rouwt om Andreas Kappes. De Duitse ex-prof stierf maandagnacht aan de gevolgen van een insectenbeet. Die veroorzaakte een allergische reactie en leidde uiteindelijk tot hartfalen. Kappes werd 52. Hij was prof van 1987 tot 2009 en combineerde weg en piste, met succes. Zo won hij in 1991 de Omloop Het Volk. Op de baan werd hij in 1993 Europees kampioen ploegkoers, pakte hij zilver op het WK puntenkoers in 1998 en brons op het EK ploegkoers in 1996 en de WK's ploegkoers in 1996, 1998 en 1999. (JDK)