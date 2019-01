Ex-moordverdachte Amanda Knox krijgt €18.400 van Italië 25 januari 2019

De Amerikaanse Amanda Knox, die vier jaar in een Italiaanse cel zat voor de moord op een medestudente, heeft recht op 18.400 euro schadevergoeding van Italië. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist. Meredith Kercher werd in 2007 vermoord in haar slaapkamer in Perugia. Knox en haar vriendje werden in 2009 veroordeeld, maar vier jaar geleden werden ze alsnog vrijgesproken door het hooggerechtshof. Na de moord beschuldigde Knox haar baas, Patrick Lumumba. Die werd even vastgehouden maar had een sluitend alibi. Voor die valse beschuldiging - "door psychologische druk en onwetendheid" - werd Knox ook veroordeeld, en het hooggerechtshof maakte dat vonnis niét ongedaan. Daardoor krijgt ze nu schadevergoeding - al is die veel lager dan de 2,7 miljoen euro die ze geëist had.

HLN