Ex Mireille Gram plunderde villa terwijl ze in cel zat 12 maart 2018

00u00 0

Terwijl Mireille Gram, de vrouw die 14 jaar cel had gekregen voor de moordpoging op haar tweelingdochters, achter tralies zat, werd haar villa in Schoten geplunderd. Drie luxewagens, voor 700.000 euro familiejuwelen, exclusieve kledingstukken, handtassen en horloges: het verdween allemaal. Enkele van de stukken doken later op in een tweedehandszaak in de buurt. Het spoor leidde naar Mohamed E.K. - de man met wie Gram een relatie had voor ze in oktober vorig jaar opgesloten werd. E.K. zou ook Tony Gram, de steenrijke vader van Mireille, afgeperst hebben. Vorige week werd E.K. door een zwaarbewapend arrestatieteam van straat geplukt. Deze week moet hij voor de raadkamer komen. Mireille Gram werd in februari voorwaardelijk vrijgelaten, na haar proces in beroep. (BSB)

HLN