Ex-militair blaast zichzelf op op voetbalveld 01 augustus 2018

00u00 0

Een 65-jarige ex-militair heeft zich gisterochtend van het leven beroofd in het midden van een voetbalterrein van Stembert, in Verviers. De man, die in de buurt woont, had zichzelf opgeblazen. Er zijn afscheidsbrieven gevonden. Een getuige had de man heel kalm en rustig het veld zien opwandelen. "De ontmijningsdienst heeft de woning van de man doorzocht om zich ervan te vergewissen dat daar geen explosieven liggen", zegt waarnemend burgemeester Hasan Aydin van Verviers. Volgens Aydin gaat het om een geïsoleerde daad. De buurt rond het voetbalveld werd een tijdlang ontruimd. (KAV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN