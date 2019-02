Ex-medewerkster klaagt Trump aan voor "griezelige kus" 26 februari 2019

Een voormalige campagnemedewerkster klaagt de Amerikaanse president Donald Trump aan, omdat hij haar in augustus 2016 zonder haar toestemming gekust zou hebben. "Ik verwachtte het niet en ik wilde het niet. Ik voelde me meteen aangerand", getuigt Alva Johnson (43) in The Washington Post. "Ik zie nog hoe zijn lippen recht op mijn gezicht afkwamen." Ze omschrijft de zoen als "enorm griezelig" en eist via de rechtbank een schadevergoeding. De feiten zouden zich hebben afgespeeld voor een verkiezingsrally in Tampa, Florida, in aanwezigheid van een kleine schare fans. Het Witte Huis stelt dat Johnsons relaas wordt tegengesproken door "heel geloofwaardige ooggetuigen". In totaal hebben al zeker 16 vrouwen Trump beticht van seksueel wangedrag, maar Johnson is de eerste die stelt dat het misbruik gebeurde nadat hij presidentskandidaat geworden was.

