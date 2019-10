Exclusief voor abonnees Ex-Mapei-baas Giorgio Squinzi overleden 03 oktober 2019

Een iconisch figuur uit de sportwereld is niet meer. Voormalig Mapei-baas en huidig Sassuolo-voorzitter Giorgio Squinzi is gisteren op 76-jarige leeftijd overleden. De Italiaanse ondernemer was tien jaar lang sponsor van de succesvolle Mapei-wielerploeg. Hij besliste onder meer dat Johan Museeuw in 1996 voor ploegmaats Gianluca Bortolami en Andrea Tafi over de meet moest rijden in Roubaix. Squinzi stopte uiteindelijk als sponsor na de vele dopingperikelen in het wielrennen. Vanaf 2002 stortte de zakenman zich dan maar in het voetbal. Squinzi, nochtans een fervent supporter van AC Milan, nam tweedeklasser Sassuolo in handen. Met succes: onder zijn bewind groeide de provincieclub uit van een noodlijdende club in de Serie C2 tot een middenmoter in de Serie A. (VDVJ)

