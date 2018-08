Ex-maatje van Carcela en Hazard wijst Cercle de weg Gianni Bruno 06 augustus 2018

Cercle Brugge heeft zijn eerste zege beet sinds de terugkeer naar 1A. Grondlegger van de driepunter met twee goals in de eerste tien minuten was Gianni Bruno (27), die in zijn jeugd de kleedkamer deelde met zowel Mehdi Carcela als Eden Hazard. "Zo snel tweemaal scoren, ik kan me niet herinneren dat het me eerder ooit lukte", lachte hij.

