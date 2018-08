Ex-kickbokser krijgt lagere straf voor drugshandel 31 augustus 2018

Ex-kickbokser Omar G. (28) is veroordeeld tot vijf jaar cel en moet 143.000 euro aan winsten uit drugshandel terugbetalen. De man was onder de schuilnaam 'Patje Haemers' de baas van een netwerk van straatdealers in Antwerpen. Meer dan een jaar voorzag zijn bende honderden klanten van cocaïne. Speurders ontdekten dat hij over acht gsm's beschikte. Hij opereerde vanuit een loft in het Hessenstraatje, waar ook cocaïne lag opgeslagen. Omar G. was aanvankelijk tot 7 jaar cel veroordeeld. Hij dook echter onder en werd pas dit voorjaar per toeval gearresteerd. Een agent herkende hem toen hij een broodjeszaak in Merksem binnenstapte. Hij tekende verzet aan tegen zijn veroordeling. Dat loonde. Zijn advocaat betwistte dat hij een leidersrol had gespeeld. "Hij is helemaal niet rijk geworden van zijn drugshandel", vond de raadsman. (PLA)

