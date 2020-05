Exclusief voor abonnees Ex-judoleraar riskeert twee jaar met uitstel voor aanranding leerlingen 05 mei 2020

Een voormalige leraar aan de judotopsportschool riskeert twee jaar cel met uitstel omdat hij verschillende leerlingen aangerand zou hebben. Kris B. zou het vertrouwen van de tienermeisjes hebben misbruikt om hen ongewenst aan te raken, te kussen en te knuffelen. Een ex-leerlinge deed in mei 2017 anoniem haar verhaal in de pers. Ze zou vanaf haar dertiende meerdere schooljaren misbruikt zijn. Twee andere meisjes vertelden gelijkaardige verhalen aan de politie. Kris B. zelf zei dat hij met twee van de meisjes een relatie had gehad, maar hield vol dat hij nooit kwade bedoelingen had.

