Ex-hockeygrootheid was er bijna niet bij

Vele jaren domineerde Pakistan, momenteel dertiende op de wereldranglijst, het mondiale hockey. Pakistan werd in 1971, 1978, 1982 en 1994 wereldkampioen en is daarmee het land met de meeste WK-titels. In 1960, 1968 en 1984 werd de olympische titel veroverd. De wereldtitel in 1994 was het laatste grote wapenfeit van de aartsvijand van India. Sindsdien werden er op een WK of Olympische Spelen geen medailles meer behaald en in 2014 (WK Den Haag) en 2016 (Spelen Rio) was Pakistan er zelfs niet bij. Het sportieve verval heeft uiteraard veel te maken met de politieke situatie in het land. Door de hoge veiligheidsrisico's speelt Pakistan ook geen duels meer in eigen land. Voor hun thuiswedstrijden in de Pro League - de nieuwe internationale competitie die in januari van start gaat -moet Pakistan telkens uitwijken.

