Ex-gedetineerde dient klacht in tegen gevangenis 02 maart 2018

Een ex-gedetineerde heeft in naam van 54 geïnterneerden een klacht ingediend tegen de voormalige directie van de gevangenis van Merksplas en de Belgische Staat. Hij wrijft hen schuldig verzuim en verwondingen aan na het inferno tijdens de gevangenisopstand in 2016. Bij de brand kwamen dertig personen ei zo na om. "De directie stuurde de cipiers weg en liet ons opgesloten achter in het brandende gebouw", zegt de ex-gevangene. Het parket voert een gerechtelijk onderzoek.