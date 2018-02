Ex-gangster 09 februari 2018

Zes jaar geleden baarde Peter Boeckx al een crimi-baby met 'De Bende Haemers' maar met zijn vierdelige docu 'Ex-Gangster' tapt de 'The Sky is the Limit'-maker zijn verhaal direct bij de bron. Meer bepaald bij Danny Vanhamel. Inmiddels 62 jaar en versleten maar in de jaren 80 en 90 een Limburgs topcrimineel. De eerlijkheid gebiedt mij: ik was nog niet geboren toen Danny Vanhamel zijn carrière begon. Het tv-fragment 'Anthony'ke, ge zijt nen toffe jongen' bereikte mij jaren later wel in de vorm van heropgewarmde tv-kost. Ik dank Steven Van Herreweghe.

HLN