Exclusief voor abonnees Ex-gangster Danny Vanhamel sloopt kapelletje: "Wraak op kerkfabriek" 04 april 2019

00u00 0

Een kapelletje in Lummen ter nagedachtenis van twee gestorven kinderen en twee gesneuvelde verzetsstrijders is niet meer. Danny Vanhamel, de ex-gangster die in de jaren 90 Anthony De Clerck ontvoerde, heeft het vakkundig gesloopt met zijn drilboor. Naar eigen zeggen uit pure frustratie wegens een beslissing van de kerkfabriek. Die wil hem een lap grond pal naast zijn perceel niet meer verkopen. Volgens Vanhamel waren er nochtans al toezeggingen gedaan, maar de Kerk spreekt van een misverstand. "Het is in een colère gebeurd", zei Vanhamel over de kapel, die trouwens op zijn eigendom stond. "Het is niet dat ik geen respect heb voor de slachtoffers", voegde hij er nog aan toe. De kapel eerde vier mensen die in 1944 stierven door een bom. Lokale historici willen de kapel nu vervangen door een gedenkplaat, maar dan wel op een veiligere locatie. (RTZ)

