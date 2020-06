Exclusief voor abonnees Ex-F1-rijder Zanardi zwaargewond na ongeval 20 juni 2020

00u00 0

Ex-F1-rijder Alex Zanardi heeft tijdens een wedstrijd in Italië met zijn handbike een zwaar ongeval gehad. De Italiaan nam deel aan een aflossingsrace en kwam op de tegengestelde rijrichting terecht in Pienza. Bij het ongeval zou een zwaar voertuig betrokken zijn geweest. De 54-jarige atleet werd onmiddellijk met een helikopter ontzet, waarna hij een zware hoofdoperatie onderging. Zanardi ligt momenteel op de intensive care van het Le Scotte-ziekenhuis in Siena. Hij verloor in 2001 zijn onderbenen na een crash in een IndyCar op de Duitse Lausitzring. (JCA)