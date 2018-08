Ex doodt Nederlandse actrice en hun zoontje (6) 01 augustus 2018

In New York zijn vier personen omgekomen door een schietpartij in een appartement. Onder de slachtoffers zijn een 47-jarige Nederlandse actrice uit 'Goede Tijden Slechte Tijden' en haar zesjarige zoontje, bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

