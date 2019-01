Ex doodgestoken vrouw geeft zich aan in Warschau 07 januari 2019

De verdachte van de moord eind december op een vrouw uit Vilvoorde heeft zichzelf aangegeven bij de politie van Warschau, in Polen. Omdat de 31-jarige vrouw als vermist was opgegeven, trok de politie op 31 december vorig jaar naar haar woning. Daar vonden ze de vrouw, die met meerdere messteken om het leven was gebracht. Haar ex-partner - een Rus van 37 - werd wegens recente ruzies en bedreigingen meteen als hoofdverdachte beschouwd. Hij bleek bovendien spoorloos. Vorige vrijdag werd het parket van Halle-Vilvoorde op de hoogte gebracht dat de verdachte zich had aangegeven bij de politie in Warschau. Er wordt gewerkt aan zijn overlevering naar ons land.