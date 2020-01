Exclusief voor abonnees Ex-dokwerkers opgepakt voor invoer van 6 ton cocaïne 29 januari 2020

Twee arbeiders die op een containerterminal in de Waaslandhaven werkten, zitten in de cel. Ze zouden betrokken zijn bij de invoer van liefst 6 ton cocaïne. De drugs waren verdeeld over twee ladingen. De eerste, van ongeveer 1,5 ton, kwam vorige zomer aan in Antwerpen. De twee dokwerkers - een 56-jarige uit Haasdonk en een 26-jarige uit Brecht - zouden de container toen behandeld hebben. De terminaluitbater ontsloeg hen kort na de vondst. Enkele weken later werd een tweede lading van dezelfde bende onderschept door de douane in Hamburg. Deze keer ging het om zomaar even 4,5 ton cocaïne, verstopt in een vracht sojabonen met Antwerpen als eindbestemming.

