Exclusief voor abonnees Ex-dokter Sky noemt ex-ploegleider dopingzondaar 13 november 2019

00u00

De advocaat van Richard Freeman, oud-dokter van Team Sky, heeft Shane Sutton, de ex-ploegleider van Sky en British Cycling, een dopingzondaar genoemd in een disciplinaire zaak voor de Britse Orde der Geneesheren in Manchester. Sutton was bij Sky ook als technisch directeur aan de slag tot hij in 2016 ontslag nam. Het was volgens Freeman op bevel van hem dat hij in 2011 illegaal testosteron bestelde, waardoor de dokter voor de disciplinaire instantie moest verschijnen.

