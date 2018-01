Ex-Chelseacoach Villas-Boas stuift door het zand in Dakar-rally 00u00 0

André Villas-Boas, de gereputeerde ex-voetbalcoach van onder meer Chelsea en Tottenham, is een van de opvallende namen in de huidige editie van Dakar-rally in Zuid-Amerika. Bij zijn allereerste deelname overleefde hij aan de zijde van de ervaren navigator Ruben Faria alvast de eerste drie ritten zonder kleerscheuren. Met hun Toyota Hilux beginnen ze vandaag op een 41ste plek in het klassement aan de vierde rit in San Juan. Villas-Boas zwaaide in november vorig jaar af als coach van de Chinese club Shanghai SIPG met het oog op de prestigieuze rally. Hij nam zijn voorbereiding zeer ter harte en sliep onder meer enkele weken in een hoogtetent. Villas-Boas hoopt deze zomer wel opnieuw als voetbaltrainer aan de slag te gaan. Nasser Al-Attiyah won gisteren de rit. De Qatarees wordt 3de in de stand. (BF/JCA)

