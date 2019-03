Ex-campagneleider Trump vliegt cel in 09 maart 2019

Drie maanden nadat zijn ex-advocaat Michael Cohen al veroordeeld werd, vliegt nu ook de ex-campagneleider van president Trump de cel in. Paul Manafort (69) is veroordeeld tot 47 maanden voor financiële misdaden. De federale rechter in Alexandria, in de Amerikaanse deelstaat Virginia, bleef ruim onder de vordering van de speciale aanklager, die 24 jaar had gevraagd. De zestiger, die in een rolstoel en gekleed in een groene gevangenisoverall voor de rechter verscheen, werd in augustus 2018 al veroordeeld voor belastingontduiking en andere financiële misdrijven die hij pleegde vóór hij werkte bij Trump. Volgende week wordt hij ook nog gevonnist in een zaak van witwassen en het zich niet laten registreren als buitenlands agent voor de pro-Russische regering van Oekraïne. Daarvoor riskeert hij tien jaar cel.

