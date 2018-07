Ex-burgemeester Brakel toch weer kandidaat na dronken aanrijding 05 juli 2018

Stefaan Devleeschouwer, de voormalige burgemeester van het Oost-Vlaamse Brakel, neemt in oktober dan toch deel aan de verkiezingen. De man besloot in mei zijn sjerp in te leveren nadat hij onder invloed van alcohol een man had aangereden. Devleeschouwer zegt het mentaal nog altijd moeilijk te hebben na het ongeval, waarbij een dorpsgenoot zwaargewond raakte. "Ik heb heel lang nagedacht over de vraag of ik wel terug wil naar de politiek en of ik me in oktober weer kandidaat zou stellen", zegt de ex-burgemeester. "De jongste weken kom ik stilaan weer meer onder de mensen en het zijn uiteindelijk de inwoners van onze gemeente die me overhaald hebben. De vraag om terug te keren, is massaal. Dat geeft me een warm gevoel en vertrouwen. Ook mijn partij heeft mijn plaats op de lijst opengehouden. Dus zeg ik met veel goesting 'ja'." Alexander De Croo trekt in Brakel de lijst, zijn vader Herman is lijstduwer. (DCRB)

