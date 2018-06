Ex-bondsbobo wordt commercieel directeur Club 21 juni 2018

00u00 0

Bob Madou wordt fulltime Chief Commercial Officer bij Club. Madou was sinds begin dit jaar al aan de slag in Brugge in combinatie met zijn opdracht als merkstrateeg voor de VRT. Hij wordt op directieniveau verantwoordelijk voor alle commerciële, communicatie - en marketingactiviteiten alsook de digitale strategie en de Club Brugge Foundation. Madou werd in oktober 2016 ontslagen bij de Belgische bond, waar hij sinds 2011 aan de slag was als Directeur Communicatie en Business. In die functie stond hij dicht bij Steven Martens, de voormalige CEO. Madou is een echte Bruggeling én diehard fan van Club.