Exclusief voor abonnees Ex-boegbeelden zamelen geld in om KVO te redden 11 april 2020

00u00 0

Hun geliefde club is in nood. En dus starten Franck Berrier (assistent-coach bij KVO) en Sébastien Siani een geldinzameling om KV Oostende financieel te helpen. "We beleefden sportieve hoogtepunten bij deze club", aldus Berrier. "We kunnen niet ontkennen dat we ook financieel een mooie boterham verdiend hebben in die periode. Wij vinden dat we niet langs de zijlijn kunnen blijven staan. Ik wil KVO helpen bij een nieuwe start, maar daar hebben we onze licentie voor nodig." Berrier en Siani startten met een geldinzameling, mensen kunnen op een veilige manier een willekeurig bedrag storten. Ook ex-spelers Fernando Canesin en Didier Ovono zullen een bedrag overmaken. Het geld kan worden gestort via www.leetchi.com/c/ kvoostende. Mocht het slecht aflopen met de club, wordt het bedrag teruggestort of doorgestort naar een goed doel. (FDZ)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen