Ex-Beveren-icoon overleden

William Verdonck, ex-speler van SK Beveren, is overleden. Hij werd 75. De stoere verdediger behoorde tot de gouden generatie met Jean Janssens, Freddy Buyl en Wilfried Van Moer, die de geel-blauwen onder leiding van de latere bondscoach Guy Thys tussen 1965 en 1968 van derde naar eerste klasse bracht. In de topreeks was Verdonck geen titularis meer, maar speelde hij in drie seizoenen nog 26 competitiewedstrijden én de eerste Europese duels op Freethiel tegen Wiener SK en Valencia. (LUVM)