Ex-bestuurder Anzhi in cel na ticketfraude 22 juni 2018

Eldar Isaev, ex-bestuurder van de Russische voetbalclub Anzhi, is gearresteerd op verdenking van fraude. Volgens verschillende media heeft Isaev vervalste WK-kaartjes verkocht aan Chinese supporters voor een totaalbedrag van 860.000 euro. Isaev verklaarde aan de politie dat hijzelf het slachtoffer is van valse doorverkopers. De fraude zou gebeurd zijn via een bedrijf 'Anzhi Msk' dat op basis van een vervalste brief van het Russische organisatiecomité tickets aanbood aan Chinese toerismebureaus. Isaev blijft zeker tot 18 augustus in hechtenis. Wie zich in Rusland aan grootschalige fraude schuldig maakt, riskeert een gevangenisstraf van tien jaar. (BF)