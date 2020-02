Exclusief voor abonnees Ex beschuldigde Dimitri Verhulst van verkrachting 26 februari 2020

Schrijver Dimitri Verhulst onthult in 'Humo' hoe hij in de zomer van 2015 door zijn Zweedse ex-vriendin van verkrachting werd beschuldigd. "Dat had het einde van mijn carrière kunnen betekenen", zegt Verhulst. Hij bekent ook dat hij een paar keer overwoog zich van het leven te beroven, zoals sp.a-politicus Steve Stevaert datzelfde jaar deed, na een gelijkaardige beschuldiging. Verhulst liet op aanraden van een bevriende advocaat een zeven uur durend verhoor afnemen in Gent en de zaak is volgens hem geseponeerd. De onthulling heeft te maken met nieuw werk van Verhulst, 'Onze verslaggever in de leegte. Ongedateerde dagboeken', waarin hij vertelt hoe hij zichzelf verdooft met alcohol, drugs en seks.

