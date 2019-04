Exclusief voor abonnees Ex-atlete eist 25.000 euro schadevergoeding van BOIC 06 april 2019

Ex-marathonloopster Ria Van Landeghem heeft voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro geëist van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Van Landeghem werd in 1988 ten onrechte weggestuurd van de Spelen in Seoel en voor twee jaar geschorst na een dopingcontrole. Net voor de start van die Spelen werden in haar A- en B-staal sporen van doping gevonden. Van Landeghem ontkende alle beschuldgingen en werd in december 1988 vrijgesproken wegens procedurefouten. Recent bleek dat de analyse van het staal door het dopinglab in Seoel eigenlijk niet aan de minimumvereisten voldeed en nooit als positief mocht worden gelabeled. Pas vorig jaar volgden excuses van het BOIC, maar de atlete besloot het BOIC toch te dagvaarden. Volgens haar advocaat heeft de atlete blijvende reputatieschade opgelopen, de advocaat van het BOIC meent dat de zaak is verjaard. Uitspraak op 3 mei. (VH)

