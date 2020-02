Exclusief voor abonnees Ex-Anderlechtspits Janssens overleden 17 februari 2020

Jean-Pierre Janssens, ex-spits van Anderlecht, is op 82-jarige leeftijd na een slepende ziekte overleden. Van 1961 tot 1964 scoorde Janssens in 58 wedstrijden 25 doelpunten voor paars-wit, in 1962 en 1964 werd hij er kampioen. Nadien zou hij op lager niveau nog de kleuren van Crossing Molenbeek, SCUP Jette, Ukkel Sport, La Forestoise, Léopold en Union Namen verdedigen. Op 5 september 1962 schreef Janssens met Anderlecht geschiedenis door in de zestiende finales van de Europacup I 3-3 gelijk te spelen op het veld van Real Madrid. Janssens maakte er de tweede treffer. (RN)