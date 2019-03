Exclusief voor abonnees Ex-agent die buur wou vergiftigen met praline krijgt 12 jaar cel 27 maart 2019

Uit "nietsontziende geldhonger" heeft een ex-politieman diverse keren zijn ex-buurvrouw van 85 jaar proberen te vergiftigen. De rechter legde de 39-jarige Tim D.H. uit Kontich gisteren 12 jaar cel op. D.H. smokkelde rattenvergif in een praline of deed iets in de drankjes van de vrouw, die in een rusthuis verbleef. Verschillende keren werd ze ziek. Twee van de acht vergiftigingspogingen werden bewezen geacht. Hij had een vals testament opgesteld, waarin hij haar grootste begunstigde was.