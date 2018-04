Ex-agent (72) na meer dan 40 jaar opgepakt als 'Golden State Killer' 26 april 2018

In de Californische stad Sacramento is eergisteravond een man opgepakt die verdacht wordt van minstens 12 moorden, 45 verkrachtingen en 120 inbraken tussen 1976 en 1986 in Californië. De seriemoordenaar, bekend als de 'Golden State Killer', zou de 72-jarige ex-politieman Joseph James DeAngelo zijn. DeAngelo werkte in de jaren 70 bij twee verschillende politiekorpsen in Californië: dat van Exeter en dat van Auburn. "Eén ding stond vast: de verdachte was altijd al in Sacramento", zei de openbare aanklager gisteren tijdens een persconferentie. Volgens het parket kwam er de voorbije dagen een doorbraak in de zaak tijdens laboratoriumonderzoek. "We hebben altijd geweten dat het antwoord in DNA te vinden was." DeAngelo wordt voorlopig officieel aangeklaagd voor de moord op Lyman en Charlene Smith, die in 1980 omgebracht werden in hun woning in Ventura. De moordenaar had Charlene ook verkracht. De slachtoffers van de Golden State Killer waren vrouwen tussen 13 en 41 jaar oud. Sommigen waren alleen thuis, anderen waren in het gezelschap van hun kinderen of partner.

