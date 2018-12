Ex-advocaat Trump vliegt 3 jaar de cel in 13 december 2018

00u00 0

Michael Cohen, de gewezen advocaat van president Trump, is veroordeeld tot drie jaar cel. De rechtbank in New York achtte de man schuldig aan onder meer belastingontduiking en het afleggen van valse verklaringen voor het Congres. Bovendien is hij veroordeeld voor illegale campagnefinanciering. Concreet gaat het dan om het zwijggeld dat Cohen - op de foto bij het verlaten van het gerechtsgebouw gisteren - betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels en Playboy-model Karen McDougal. Beide vrouwen verklaarden affaires gehad te hebben met Trump. Cohen had schuldig gepleit en zijn medewerking aangeboden aan het gerecht en speciaal aanklager Robert Mueller, in ruil voor strafvermindering. Volgens Mueller verschafte Cohen hem inmiddels "nuttige" en "geloofwaardige" informatie over de banden tussen Rusland en de Trump-campagne.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN