Ewan veilt raceoutfits voor slachtoffers bosbranden

Naar schatting 10 (van de in totaal 768) miljoen hectare Australisch grondgebied (0,013 procent van de totale oppervlakte) ging al in vlammen op. Meer dan 2.000 huizen vernield. 24 menselijke slachtoffers. En ruim 1,25 miljard dode dieren. Daar blijft een 'Aussie' als Ewan niet ongevoelig bij. "Ik heb besloten om mijn raceoutfits die ik zal dragen in de komende thuiswedstrijden te veilen voor het goede doel", klinkt het nobel. "Ik hoop er zoveel mogelijk geld mee in te zamelen en vooral ook iets te kunnen betekenen voor de getroffen dieren." Ewan zelf en zijn familie ondervonden weinig tot geen hinder van de felle bosbranden. "Mijn ouders wonen in hartje Sydney. Waar de luchtkwaliteit wel zeer slecht was, ondervond ik toen ik er enkele dagen trainde. Je kan het vergelijken met fietsen in een dikke, indringende sigarettenrook. Zó erg zelfs dat ik op een ochtend amper nog kon praten en zelfs wat ziek werd." (JDK)

