Ewan veegt meteen de nul weg 2019 begint alvast goed 03 januari 2019

Op de tweede dag van het nieuwe jaar veegde Caleb Ewan al meteen de nul weg voor Lotto-Soudal. Ewan won in Geelong de tweede manche van de Lexus of Blackburn Bay Crits, een Australische criteriumreeks. In de spurt versloeg de 24-jarige thuisrenner dankzij onder meer voortreffelijk teamwork van ploegmaat Roger Kluge zijn landgenoot Heinrich Haussler en de Oostenrijker Marco Haller, dinsdag nog de beste in de openingswedstrijd. "Het voelt goed om het jaar zo te kunnen inzetten en meteen te kunnen winnen voor mijn nieuwe ploeg", aldus Ewan, die zich tijdens de zogenaamde '60-minute race' al in het offensief stortte. "Om de fans te entertainen, vooral. (lacht) Hier mag en kan dat nog. Na een ontgoochelend 2018 (waarin Ewan slechts vier keer won, red.) is het belangrijk om opnieuw in de winningmood te geraken. Hopelijk krijgt dit succes nu een verlengstuk." (JDK)

